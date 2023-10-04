وزير المهجّرين: لفتح المنافد البحريّة على مصراعيها أمام السوريّين

أكد وزير المهجرين عصام شرف الدين أنه يؤيد بالكامل موقف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي يصب في اتجاه فتح المنافذ البحرية أمام النازحين السوريين والسماح لهم بالمغادرة إلى أوروبا عبر السفن، على قاعدة المعادلة التي أطلقها: “البحر أمامكم وسوريا خلفكم”.

ودعا شرف الدين إلى اتخاذ قرار رسمي بفتح المنافد البحرية على مصراعيها، مطالبًا القوى الأمنية بأن تغض الطرف عن السفن التي يمكن أن تحمل النازحين إلى السواحل الأوروبية، بعد تجهيزها بالشكل الذي يمنحها القدرة على نقلهم بسلام وأمان.

وتمنى في حديث لـ”الجمهورية”، أن تُتَرجم مقاربة نصر الله لملف النزوح داخل الحكومة عبر وزراء حزب الله، مبديًا كل الاستعداد للتعاون من أجل معالجة هذا الملف.

ولفت إلى أن القانون الدولي يلزم الدول الأوروبية المضيفة باستقبال أي لاجئ سياسي، وبالتالي فإن الرحلات البحرية للنازحين ترتكز على مستند قانوني.

وشدد شرف الدين على أن هناك سببًا أخلاقيًا أيضًا يبرر السماح بتوجه النازحين إلى أوروبا بواسطة السفن “وهو أن بعض الدول الغربية ساهمت في تدمير سوريا، وبالتالي عليها أن تتحمل مسؤوليتها سواء باستقبال العدد الأكبر من النازحين أو بالمساهمة في إعادة الإعمار”.