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وزير النقل الفرنسي في بيروت خلال الـ “24 ساعة” القادمة!

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 8 - مارس - 2022 10:59 مساءً
وزيرا النقل اللبناني والفرنسي

وزيرا النقل اللبناني والفرنسي

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يصل وزير النقل الفرنسي جان باتيست جباري الى مطار رفيق الحريري الدولي خلال ال٢٤ ساعة المقبلة لمتابعة البحث مع نظيره اللبناني علي حميه في موضوع النقل والهبة الفرنسية لباصات النقل مشترك، وايضا للاطلاع على شبكات النقل من بيروت الى الجنوب، وبيروت بعلبك، وبيروت طرابلس وعكار، كما من بيروت الى مناطق جبل لبنان.

يشار إلى أنه وخلال زيارة الوزير حمية إلى فرنسا في شهر يناير الماضي، أبدى وزير النقل الفرنسي استعداد بلاده لمشاركة لبنان في خبراتها في موضوع مرفأ بيروت وعلى كافة المستويات، بهدف نهوض هذا المرفق مجددًا واستعادة نشاطه ودوره الاقليمي، معربًا عن تقديره “للرؤية التي يحملها الوزير حمية للمرفأ والمرافق الأخرى”.

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