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وزير خارجية إيطاليا: من المهم تعزيز قوة الجيش اللبناني من أجل استقرار لبنان

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

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شدد وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، على ضرورة العمل من أجل تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان، وعلى ان يكون هناك انتخابات رئاسية لاختيار رئيس للجمهورية وتعيين حاكم لمصرف لبنان، وبالتالي من المهم تعريز قوة الجيش اللبناني من اجل استقرار لبنان”.

وأشار تاياني في مقابلة من العاصمة الإيطالية روما، الى ان “الجيش الإيطالي يعمل على تدريب الجيش اللبناني في بيروت وان لديه نحو ١٠٠ جندي إيطالي يدربون الجنود اللبنانيين، مشددا على أهمية هذه المساعي”.

وأكد أنّ قائد الجيش جوزيف عون هو صديق لإيطاليا وهو وسيط جيد مع حزب الله وقائد جيد للجيش اللبناني.

وأوضح ان لبنان يلعب دورا جوهريا وعلينا خفض التصعيد في لبنان وسوريا وكل المنطقة، معتبرا انه اجل تحقيق ذلك، نحن بحاجة الى مشاركة الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والامارات وقطر التي تلعب كلها دورا مهما في الدفع باتجاه السلام.

وأشار الى ان الأردن أيضا دولة مهمة وتجمعنا بها علاقات جيدة جدا ونحن بحاجة الى كل هذه الدول الى جانب اميركا وإيطاليا وعلى الجميع العمل معا من اجل السلام، مبدياً عن اعتقاده ان مستقبل هذه المنطقة يعتمد على هذه الدول لمساعدة فلسطين لتكوين علاقة جيدة مع اسرائيل.

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