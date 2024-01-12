وزير خارجية "الظل" البريطانية يجول في لبنان: لا نريد تدهور الوضع الإقليمي

استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية المعارضة دايفيد لامي بعد ظهر اليوم في السرايا، في حضور سفير لبنان في بريطانيا رامي مرتضى ومستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.

وتم البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة والجهود الرامية التى تطبيق القرار الدولي الرقم 1701.

كما التقى لامي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، وقال الوزير البريطاني بعد اللقاء: “عقدت محادثات جيدة جدًا مع الوزير بو حبيب بشأن الواقع المقلق جدًا، وأكدت أننا لا نريد أن نشهد تدهورًا للوضع الإقليمي، بل نود الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة”.

وأمل لامي “بالتوصل إلى حل ديبلوماسي للمشاكل الناشئة منذ القرار 1701 وأن نتمكن من تهدئة الأمور، وهذا سبب وجودي هنا في زيارة أردتها وقائية من أجل الاستماع إلى وجهات النظر وأن أفهم الأمور وألعب دوري في التوصل إلى تهدئة الوضع”.