الأربعاء 6 شوال 1444 ﻫ - 26 أبريل 2023 |
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وزير خارجيّة إيران من بيروت: لدينا أفكار ومبادرات لتحسين أوضاع لبنان

منذ 58 ثانية
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

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وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم إلى بيروت، على رأس وفد من الخارجيّة الإيرانيّة، حيث أكّد دعمهم للشعب والجيش اللبناني و”المقاومة”، مضيفًا أن هذه الزيارة فرصة لإجراء مشاورات مع المسؤولين اللبنانيين.

واعتبر عبد اللهيان: “أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة ولا تعتبر الحروب حلًا”، قائلًا: “نحن لدينا بعض الأفكار والمبادرات من خلال علاقتنا الثنائية لتحسين الأوضاع في لبنان”، مشيرًا إلى الظروف الجديدة والبناءة التي تحدث في المنطقة.

كما قال عبد اللهيان إنّنا “نعتبر أن أمن ورفاه لبنان يصبّ بصالح المنطقة وإيران”.

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