الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير فرنسي في بيروت.. وهبة للبنانيين

9 - مارس - 2022
آخر تحديث: 9 - مارس - 2022 6:06 مساءً
فرنسا

فرنسا

A A A
طباعة المقال

أعلنت السفارة الفرنسية ان الوزير الفرنسي المنتدب لدى وزارة التحول البيئي المكلّف بالنقل جان ـ باتيست دجيباري، سيزور لبنان في العاشر من آذار 2022.

بهذه المناسبة، سيوقّع مذكرة تفاهم حول تقديم فرنسا للبنان هبة من 50 باصاً. تندرج هذه الهبة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها فرنسا من أجل مساعدة الشعب اللبناني في وجه الأزمة التي يمر بها منذ أكثر من سنتين.

سيتفقّد الوزير أيضاً مرفأ بيروت وسيكون له لقاء مع عددٍ من وجوه المجتمع المدني والقطاع الخاص في لبنان، المنخرطين في العمل من أجل نهوض بلدهم وإعادة بنائه.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيفات في الضاحية بجرائم سرقة سيارات وتعاطي وترويج
    جلسة مجلس النواب
    النواب المستقلون طالبوا رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستشارات بأسرع وقت
    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    التحقيق مع رياض سلامة يدخل نفقاً مظلماً بعد طلب القاضي أبو حيدر التنحي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
    مغارة جعيتا
    بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!