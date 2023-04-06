الجمعة 15 رمضان 1444 ﻫ - 7 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير لبناني يحذر إسرائيل من "ويلات لا قدرة لها على استيعابها"!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 6 - أبريل - 2023 11:28 مساءً
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

A A A
طباعة المقال

غرد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على “تويتر” قائلاً:

“لا نسعى الى الحرب، والكلام الرسمي اللبناني الذي صدر بهذا المعنى هو موقفٌ جميل. ‏لكن هذه اللغة لا تجدي نفعاً مع ⁧ ‫‫إسرائيل‬⁩ بل يمكن ان تجعلها تُسيء الفهم وتخطئ التقدير”.

وأضاف المرتضى: “الموقف الأوضح: أيّ اعتداء على لبنان سوف يجرّ على إسرائيل ويلات لا قدرة لها على استيعابها. إياها والتهوّر”.

كلام المرتضى أتى تعقيباً على تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أكد على إدانة لبنان وشجبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، مشددا على أن الجيش وقوات اليونيفيل يكثفان تحقيقاتهما لكشف ملابسات العملية وتوقيف الفاعلين.

وأشار ميقاتي إلى أن لبنان يرفض مطلقا أي تصعيد عسكري ينطلق من ارضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم.

وجدد التأكيد بالتزام لبنان القرار الاممي 1701، والتنسيق الوطيد بين الجيش واليونيفيل.

    المزيد من أخبار لبنان

    دورية تابعة لقوات اليونيفيل
    اليونيفيل تطلب من موظفيها التوجه إلى الملاجئ
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي: لبنان يرفض أي تصعيد عسكري ينطلق من أراضيه
    السفارة الأمريكية تطلب من موظفيها الابتعاد عن الحدود الشمالية

    الأكثر قراءة

    إطلاق صواريخ- أرشيفية
    إسرائيل تكشف هوية الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ من لبنان
    عقوبات أميركية على روسيا
    مفاجأة عن اللبنانيين المعاقبين تيدي وريمون رحمة!
    طوني نمر
    خبير جيولوجيّ للّبنانيّين: علينا التعايش مع فكرة الزلازل