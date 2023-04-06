وزير لبناني يحذر إسرائيل من "ويلات لا قدرة لها على استيعابها"!

غرد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى عبر حسابه على “تويتر” قائلاً:

“لا نسعى الى الحرب، والكلام الرسمي اللبناني الذي صدر بهذا المعنى هو موقفٌ جميل. ‏لكن هذه اللغة لا تجدي نفعاً مع ⁧ ‫‫إسرائيل‬⁩ بل يمكن ان تجعلها تُسيء الفهم وتخطئ التقدير”.

وأضاف المرتضى: “الموقف الأوضح: أيّ اعتداء على لبنان سوف يجرّ على إسرائيل ويلات لا قدرة لها على استيعابها. إياها والتهوّر”.

لا نسعى الى الحرب، والكلام الرسمي اللبناني الذي صدر بهذا المعنى هو موقفٌ جميل.

لكن هذه اللغة لا تجدي نفعاً مع #إسرائيل بل يمكن ان تجعلها تُسيء الفهم وتُخطىء التقدير.

الموقف الأوضح: أيّ إعتداء على لبنان سوف يجرّ على إسرائيل ويلات لا قدرة لها على إستيعابها. ايّاها والتهوّر. pic.twitter.com/7HxlKBN0zY — القاضي محمد وسام المرتضى وزير الثقافة (@JugeMMourtada) April 6, 2023

كلام المرتضى أتى تعقيباً على تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أكد على إدانة لبنان وشجبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، مشددا على أن الجيش وقوات اليونيفيل يكثفان تحقيقاتهما لكشف ملابسات العملية وتوقيف الفاعلين.

وأشار ميقاتي إلى أن لبنان يرفض مطلقا أي تصعيد عسكري ينطلق من ارضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم.

وجدد التأكيد بالتزام لبنان القرار الاممي 1701، والتنسيق الوطيد بين الجيش واليونيفيل.