وزير لبناني يحذر من وجود عشرين ألف مقاتل ينتظرون القرار الأميركي!

كشف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين عن “خطة لإعادة النازحين السوريين بانتظار وضع الآلية لها”، مشيرا إلى أن “القافلة ستنطلق باتجاه سوريا بعد عيد الفطر”.

وأكّد شرف الدين، في حديث لصوت لبنان “مسؤولياته تجاه هذا الوطن، والعمل على إعادة مليون و500 ألف نازح سوري إلى بلادهم، غير آبه لقرارات الاتحاد الأوروبي أو للمفوضية ولا للدول المانحة أو أميركا”، معتبراً أن “ضميره يملي عليه فعل هذا”.

ودعا الدولة اللبنانية والمعارضة السورية إلى “التواصل مع الدولة السورية المعنية بهذا الملف، للتوصل إلى اتفاق حول آلية عودة النازحين إلى مناطق آمنة”.

ولفت شرف الدين، إلى ضرورة “العمل على تشكيل لوبي بالتنسيق مع الدول المضيفة للنازحين كتركيا الأردن للضغط باتجاه إيجاد حل مناسب لهذا الملف”.

وأشار إلى ان “المؤتمر الخاص بالنازحين السوريين الشهر المقبل سيتضمن مطالب لبنان التي لن تختصر على المساعدات المالية بل بالمطالبة بعودة النازحين، لما يمثلونه من خطر على الكيان اللبناني”.

كما ختم شرف الدين محذراً من “خطورة العصابات المنظّمة، ومن نحو عشرين ألف مقاتل، بانتظار تنفيذ القرار الأميركي المتضمن أعمال قتالية وعنفيّة”، مشيراً إلى “الأسلحة المخبأة تحت مخيمات النازحين”.