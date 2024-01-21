الأحد 9 رجب 1445 ﻫ - 21 يناير 2024 |
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وزير يدعو لإعلان حالة الطوارئ لكل طرقات لبنان!

منذ 43 دقيقة
ضهر البيدر

ضهر البيدر

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دعا وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، اليوم الأحد، إلى “إعلان حالة طوارئ لكل طرقات لبنان وليس فقط لطريق ضهر البيدر”.

وخلال تفقده طريق ضهر البيدر بعد أن شهد انهياراً جديداً، لحائط دعم جسر النملية الذي يقع فوق الطريق، أكد حمية أن “الوزارة تتحمل المسؤولية كاملة في هذا الموضوع”.

وشدّد على أنه “اذا كانت موازنة الوزارة في العام 2024 اقل من 350 مليون دولار، فسنرى طرقات عدّة تنهار ولا قدرة للوزارة على صيانتها”.

وتقرر بعد التنسيق مع وزارة الأشغال منع مرور الشاحنات من هناك إلى حين التأكد من سلامة الطريق.

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