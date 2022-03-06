وزير يكشف: التفاوض مع صندوق النقد يسير بشكل سريع

أفاد وزير الزراعة عباس الحاج الحسن، بأن “الوزارة ستعمل على منع تصدير المواد الزراعية وغيرها في محاولة لمنع تفاقم الأزمة مع استمرار الحرب في اوكرانيا”، مؤكدا أنه “أول الداعمين لقرار زراعة القمح الطري في لبنان لتأمين القوت اليومي للبنانيين”.

حزب الله وحركة أمل

وأوضح في حديث لـ”صوت كل لبنان”، أن “العمل الحكومي لثنائي حزب الله- حركة أمل ليس معطلا بل مصوبا وموجها عندما تدعو الحاجة”.

التفاوض مع صندوق النقد

وشدد على أن “التفاوض مع صندوق النقد الدولي يسير بشكل سريع”، آملا “أن يتم الاتفاق قبل الانتخابات النيابية المقبلة ليتبرهن للجهات المانحة مدى جدية لبنان”.

من حقنا الاعتراض

وعن بيان وزارة الخارجية حول الأزمة الاوكرانية- الروسية، أوضح أن “مواقف كهذه يجب ان تناقش في مجلس الوزراء”. وأضاف: “من حقنا الاعتراض”.