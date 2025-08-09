وسط ارتفاع الحرارة... إليكم هذه الارشادات من مصلحة الابحاث

أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان، أن موجة الحر تستمر على حالها لغاية الخميس 8/14 مع درجات حرارة أعلى من معدلها 40 درجة بقاعاً و35 درجة ساحلاً مع مؤشر حرائق مرتفع جداً وتكون درجات الحرارة مرتفعة ليلاً أيضاً بحدود 30 درجة بقاعاً .

تتراجع حدة موجة الحر بدءا من الجمعة 8/15 تدريجاً لغاية السبت 8/23

ارشادات خلال موجة الحر:

١1-المواطنون:

– الاكثار من شرب المياه

– ارتداء القبعات خلال النهار

– وضع مرهم وقاية من الشمس على الوجه والايدي

– ارتداء نظارات الشمس

– عدم النزول الى البحر والمسابح بين الساعة 11 والساعة 4 عصراً

– عدم ترك قداحات أو نظارات في السيارات

– عدم ترك الاولاد والاطفال في السيارات تحت أشعة الشمس

– عدم استعمال الخليوي أثناء تعبئة السيارات بالبنزين

– الانتباه للكهرباء في المنازل خوفاً من الاحتكاك والحريق

– البقاء في الغرف البعيدة عن أشعة الشمس والمكيفة

– عدم تناول الاطعمة الحارة أو الأطعمة النيئة بعد مرور وقت عليها بالجو الحار والانتباه من لحوم الدجاج وغيرها

– عدم ترك أي لحوم أو لحوم مصنعة في السيارة لأكثر من 10 دقائق

– عدم شرب المياه الساخنة في السيارة

– جلب مياه باردة دوماً الى السيارة

– الانتباه الى المياه في مشعاع (رادياتور ) السيارة والى نسبة الزيت في المحرك

– عدم استعمال المكابح بكثرة في الطرقات الجبلية خوفاً من عدم فعاليتها والاعتماد على تخفيف السرعة

– عدم رمي السجائر في البراري

– وضع الاطعمة في البراد وعدم تعريضها للذباب

– مكافحة حشرات البرغش الذي يمكن أن ينقل جراثيم وأمراض

– ارتداء القبعات عند التجول تحت أشعة الشمس

2- المزارعون

– عدم رش الاسمدة والادوية

– الري اذا توفرت المياه

– تبريد البيوت البلاستيكية

– تبريد مزارع الدواجن

– عدم حرق الاعشاب بدون رقابة

3- المسؤولون: إطفاء، بلديات، جيش، أمن داخلي، حراس أحراج

– قص الأعشاب اليابسة على جوانب الطرقات لأنها منطلق الحرائق

– إطفاء النار جيداً بعد pic-nic بالطبيعة

– تجهيز خزانات مياه في معظم الأماكن لاستعمالها فوراً عند الحاجة

– الابلاغ عن أي دخان قد يكون منطلقاً للحرائق

– تجهيز الطوافات خلال هذه الفترة لإطفاء أي حرائق عند بدايتها

– الأمن الداخلي : رجاء القاء القبض على مفتعلي الحرائق وذكر أسماؤهم

– على البلديات، تحضير صهاريج مياه مجهزة بمضخات لرش المياه على الطرقات كل ساعة مرة للتخفيف من حدة الحر.