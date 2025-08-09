وسط ارتفاع الحرارة... إليكم هذه الارشادات من مصلحة الابحاث

أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان، أن موجة الحر تستمر على حالها لغاية الخميس 8/14 مع درجات حرارة أعلى من معدلها 40 درجة بقاعاً و35 درجة ساحلاً مع مؤشر حرائق مرتفع جداً وتكون درجات الحرارة مرتفعة ليلاً أيضاً بحدود 30 درجة بقاعاً .
تتراجع حدة موجة الحر بدءا من الجمعة 8/15 تدريجاً لغاية السبت 8/23
ارشادات خلال موجة الحر:
١1-المواطنون:
– الاكثار من شرب المياه
– ارتداء القبعات خلال النهار
– وضع مرهم وقاية من الشمس على الوجه والايدي
– ارتداء نظارات الشمس
– عدم النزول الى البحر والمسابح بين الساعة 11 والساعة 4 عصراً
– عدم ترك قداحات أو نظارات في السيارات
– عدم ترك الاولاد والاطفال في السيارات تحت أشعة الشمس
– عدم استعمال الخليوي أثناء تعبئة السيارات بالبنزين
– الانتباه للكهرباء في المنازل خوفاً من الاحتكاك والحريق
– البقاء في الغرف البعيدة عن أشعة الشمس والمكيفة
– عدم تناول الاطعمة الحارة أو الأطعمة النيئة بعد مرور وقت عليها بالجو الحار والانتباه من لحوم الدجاج وغيرها
– عدم ترك أي لحوم أو لحوم مصنعة في السيارة لأكثر من 10 دقائق
– عدم شرب المياه الساخنة في السيارة
– جلب مياه باردة دوماً الى السيارة
– الانتباه الى المياه في مشعاع (رادياتور ) السيارة والى نسبة الزيت في المحرك
– عدم استعمال المكابح بكثرة في الطرقات الجبلية خوفاً من عدم فعاليتها والاعتماد على تخفيف السرعة
– عدم رمي السجائر في البراري
– وضع الاطعمة في البراد وعدم تعريضها للذباب
– مكافحة حشرات البرغش الذي يمكن أن ينقل جراثيم وأمراض
– ارتداء القبعات عند التجول تحت أشعة الشمس
2- المزارعون
– عدم رش الاسمدة والادوية
– الري اذا توفرت المياه
– تبريد البيوت البلاستيكية
– تبريد مزارع الدواجن
– عدم حرق الاعشاب بدون رقابة
3- المسؤولون: إطفاء، بلديات، جيش، أمن داخلي، حراس أحراج
– قص الأعشاب اليابسة على جوانب الطرقات لأنها منطلق الحرائق
– إطفاء النار جيداً بعد pic-nic بالطبيعة
– تجهيز خزانات مياه في معظم الأماكن لاستعمالها فوراً عند الحاجة
– الابلاغ عن أي دخان قد يكون منطلقاً للحرائق
– تجهيز الطوافات خلال هذه الفترة لإطفاء أي حرائق عند بدايتها
– الأمن الداخلي : رجاء القاء القبض على مفتعلي الحرائق وذكر أسماؤهم
– على البلديات، تحضير صهاريج مياه مجهزة بمضخات لرش المياه على الطرقات كل ساعة مرة للتخفيف من حدة الحر.