وسط استنفار أمنيّ.. "صوت بيروت" يواكب التحرّك الاحتجاجيّ أمام "الداخليّة"

وسط استنفار أمنيّ، نظّم المأهلون المتقاعدون في الأسلاك العسكريّة وقفة احتجاجيّة أمام وزارة الداخلية، مؤكدين ضرورة تحقيق مطالبهم، وعلى رأسها تأمين المحروقات.

وقد واكبت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” التحرّك الاحتجاجيّ. وفي كلمة ألقاها متحدث باسمهم، أكد المتقاعدون أنّهم قدّموا أكبر التضحيات في الخدمة العسكرية، وتوجهوا إلى وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي والوزراء المعنيين والقادة العسكريين بالقول: كفى استهتارًا بحقوقنا واغتصابًا لمكتسباتنا التي حصلنا عليها بعد عناء سنوات طوال وعظيم التضحيات، مطالبين بصرف الحقوق التي ضمنها لهم القانون.