وسط الأجواء الساخنة.. "حزب الله" نعى شهيداً جديداً

نعى “حزب الله” شهيده حسن محمد اسماعيل من كفرفيلا اليوم الأربعاء، في بيانٍ له، وجاء فيه: “بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد حسن محمد اسماعيل “حسن حيدر” مواليد عام 1993 من بلدة كفرفيلا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس”.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت أثناء تفقده الحدود مع لبنان: “يبدو أن الصيف المقبل سيكون ساخنا، لكننا مصرّين على إعادة سكان شمال إسرائيل إلى بيوتهم بأمان وإعادة بناء ما تهدم”.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجوم واسع النطاق على أكثر من 20 هدفاً لـ”حزب الله”.

في حين، قام الحزب بهجوم مركب بالصواريخ والمسيرات من لبنان نحو مواقع إسرائيلية في الشمال، كما أعلن استهداف جنود إسرائيليين في موقع المالكية عند دخولهم إلى دشمة بالصواريخ ‌‏الموجّهة.

وبالتزامن مع ذلك، قصف الحزب الموقع بقذائف المدفعية و”أوقع أفراد حاميته ‏بين ‏قتيل وجريح”، كما استهدف تجهيزاته التجسسية.

كما أعلن “حزب الله” في وقتٍ سابق، عن استهداف جنود إسرائيليين في موقع الراهب عند دخولهم الى دشمه بالصواريخ ‏الموجّهة، وفي الوقت نفسه استهداف التجهيزات التجسسية في الموقع.