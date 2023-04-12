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وسط الانهيار الكبير.. ما مصير الامتحانات الرسمية ؟

منذ ساعة واحدة
الامتحانات الرسمية في لبنان

الامتحانات الرسمية في لبنان

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أكّد نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، أنّ الإمتحانات الرسميّة قائمة 99 في المئة مهما كانت الظروف، مُشدّداً على أنّه “لا يُمكن القضاء على القطاع التربوي بعد 4 أعوام من الشلل”.

وأضاف محفوض، في حديث لـ”صوت لبنان”: “مأساة كبيرة نعيشها بين الرواتب الضئيلة والمصارف والمنحة التي صرفتها الحكومة والتي لم تصل حتى اليوم الى صندوق التقاعد”، وتابع: “على الاقل 50 في المئة من راتبنا يجب أن يكون في العام المقبل بالدولار، ووفق التقديرات فوق الـ 40 في المئة من العاملين في القطاع يستعدون للهجرة هذا العام”.

كما شدّد محفوض على “أنّنا ضدّ أيّ عرقلة لإجراء الإنتخابات البلدية”.

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