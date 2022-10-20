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وسط توتر مع حزب الله.. إجراء لافت للجيش الإسرائيلي!

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 20 - أكتوبر - 2022 6:24 مساءً
الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان

الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان

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أعلن الجيش الإسرائيلي، (الخميس 20-10-2022)، أنه “بدأ مناورة عسكرية لمدة أسبوع في شمال البلاد وسط توترات مع حزب الله”، لافتًا الى أن “التدريبات ستنتهي الخميس المقبل”.

واشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه “من المتوقع سماع دوي انفجارات في المنطقة”.

وأوضح أن هذه “التدريبات مخطط لها مسبقا، ولا تنبع من تقييم جديد”.

المناورات الإسرائيلية تأتي بعد أيام على إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، في خطوة اعتبرها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنها تقلص نفوذ إيران في لبنان.

كما نقل  موقع “أكسيوس” (Axios) الإخباري الأميركي عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان ليس في صالح الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

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