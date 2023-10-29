الأحد 14 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 29 أكتوبر 2023 |
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وسط حالة من الترقّب.. نصر الله يُطلّ بـ "فيديو"!

منذ 50 دقيقة
حسن نصرالله

حسن نصرالله

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نشر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن، على حسابه عبر منصة “إكس” فيديو يظهر فيه أمين عام حزب الله حسن نصر الله، يمرّ من أمام صورة تحمل شعار “حزب الله”.

وأرفق الحاج حسن الفيديو بتعليق قال فيه: “إنّ الله لا يخلف الميعاد”.

يشار إلى أنّ الفيديو يأتي وسط ترقّب للتوقيت الذي قد ظهر فيه نصر الله، والمواقف التي قد يعلنها، لا سيما أنّه ليس هناك أيّ تصريحات علنيّة له منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى” في غزة، باستثناء رسالة خطية منه وجّهها إلى الوحدات والمؤسسات الإعلامية في الحزب، حيث طلب اعتماد تسمية عناصر الحزب الذين سقطوا منذ 7 تشرين الأول الحالي بـ “الشهداء على طريق القدس”.

ولفت، في الرسالة، إلى أنّ تسمية “الشهداء على طريق القدس”، تأتي “انسجامًا مع حقيقة المعركة القائمة الآن مع العدو ضمن طوفان الأقصى”.

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