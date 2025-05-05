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وصول الدفعة الثالثة من هبة الوقود القطرية إلى الجيش اللبناني

منذ 5 دقائق
علم قطر

علم قطر

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أعلنت سفارة دولة قطر في لبنان، وصول الدفعة الثالثة من هبة الوقود المقدمة من الدوحة إلى الجيش اللبناني للعام 2025.

وأوضحت السفارة في منشور على منصة “إكس” أنّ هذه الهبة تأتي في إطار الدعم المستمر لقدرات المؤسسة العسكرية اللبنانية لمواجهة التحديات الراهنة، كما تؤكد التزام دولة قطر بالوقوف الدائم إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق”.

من جهته قال الجيش اللبناني في بيان: “تسلّم الجيش الشحنة الثالثة من هبة الوقود القطرية عن العام 2025 التي قدّمتها دولة قطر مشكورة عبر صندوق قطر للتنمية، بهدف دعم قدرات المؤسسة العسكرية لمواجهة الصعوبات في المرحلة الراهنة

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