الأربعاء 9 ذو القعدة 1446 ﻫ - 7 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وصول الطائرة الإماراتية الأولى إلى مطار رفيق الحريري الدولي!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 7 - مايو - 2025 12:43 مساءً
قاعة الاستقبال في مطار رفيق الحريري الدولي استعداداً لاستقبال ركاب 3 طائرات من الإمارات بعد رفع الحظر عن لبنان

قاعة الاستقبال في مطار رفيق الحريري الدولي استعداداً لاستقبال ركاب 3 طائرات من الإمارات بعد رفع الحظر عن لبنان

A A A
طباعة المقال

حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الطائرة الأولى التابعة للخطوط الجوية الإماراتية.

وأفادت”الوكالة الوطنية” أن صالة الوصول في المطار ازدانت بالورود لاستقبال الطائرة وركابها، بعد قرار الإمارات رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان ابتداء من تاريخ اليوم.

وأعرب عدد من الركاب الإماراتيين لدى وصولهم الى المطار عن فرحتهم بالعودة الى لبنان بعد التغييرات التي شهدها ، لا سيما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأشاروا الى ان حركة الوافدين من الإمارات ستشهد ازديادا خلال الايام المقبلة، مشيدين بحفاوة الاستقبال.

و تصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي اليوم، ثلاث طائرات اماراتية، هي الأولى بعد قرار الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان ابتداء من السابع من أيار، إثر الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لأبوظبي.

وسيكون وزير الإعلام المحامي بول مرقص، ممثلا الرئيس عون، في استقبال الطائرة الثانية التي ستصل عند الظهر، وذلك مواكبة للتغطية الإعلامية الخاصة بالحدث، بعد سنوات من عدم هبوط الطيران الإماراتي في بيروت بسبب الأوضاع الأمنية.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال استقباله رئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد
    رئيس الصندوق العربي للإنماء من بعبدا: سنكون أول مؤسسة عربية تساعد لبنان في نهوضه
    وزيرة البيئة تمارا الزين
    وزيرة البيئة أكدت إصرار الوزارة على أهمية الحفاظ على الإرث الطبيعي للبنان
    وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار
    وزير الداخلية: لمسنا جهوزية الشعب اللبنانيّ في ممارسة حقهم الديمقراطيّ

    الأكثر قراءة

    عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
    هكذا يموّل حزب الله نفسه.. شبكة معقدة لا تخطر "عالبال"!
    بشار الأسد وزوجته
    سفير روسي يفجر مفاجأة: هذه الشروط السرية لإقامة الأسد وعائلته في موسكو
    وزارة الداخلية اللبنانية
    إليكم نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان