وصول الطائرة الإماراتية الأولى إلى مطار رفيق الحريري الدولي!

قاعة الاستقبال في مطار رفيق الحريري الدولي استعداداً لاستقبال ركاب 3 طائرات من الإمارات بعد رفع الحظر عن لبنان

حطت في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الطائرة الأولى التابعة للخطوط الجوية الإماراتية.

وأفادت”الوكالة الوطنية” أن صالة الوصول في المطار ازدانت بالورود لاستقبال الطائرة وركابها، بعد قرار الإمارات رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان ابتداء من تاريخ اليوم.

وأعرب عدد من الركاب الإماراتيين لدى وصولهم الى المطار عن فرحتهم بالعودة الى لبنان بعد التغييرات التي شهدها ، لا سيما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأشاروا الى ان حركة الوافدين من الإمارات ستشهد ازديادا خلال الايام المقبلة، مشيدين بحفاوة الاستقبال.

و تصل إلى مطار رفيق الحريري الدولي اليوم، ثلاث طائرات اماراتية، هي الأولى بعد قرار الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رفع الحظر عن سفر مواطنيه إلى لبنان ابتداء من السابع من أيار، إثر الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لأبوظبي.

وسيكون وزير الإعلام المحامي بول مرقص، ممثلا الرئيس عون، في استقبال الطائرة الثانية التي ستصل عند الظهر، وذلك مواكبة للتغطية الإعلامية الخاصة بالحدث، بعد سنوات من عدم هبوط الطيران الإماراتي في بيروت بسبب الأوضاع الأمنية.