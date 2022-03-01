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وصول اول دفعة من لبنانيي اوكرانيا فجر الغد

1 - مارس - 2022
آخر تحديث: 1 - مارس - 2022 5:52 مساءً
مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت

مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت

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في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وبعد الهجمات العسكرية المستمرة منذ عدة أيام، وبعد المناشدات حول اللبنانيين المقيمين في أوكرانيا، تصل الى مطار رفيق الحريري الدولي، قرابة الثانية والنصف من فجر الغد، الدفعة الاولى من لبنانيي اوكرانيا آتين من بوخارست، بعد ان استضافهم رجل الاعمال اللبناني في رومانيا الدكتور محمد مراد على نفقته الخاصة في احد فنادقه هناك، مع تأمين تذاكر السفر لعودتهم الى لبنان.

واشار مراد حسب “الوطنية للإعلام” الى ان “دفعة جديدة ستغادر بوخارست الى بيروت قريبا بعد اتمام الاجراءات اللازمة وان الذين سيغادرون العاصمة الرومانية الليلة 40 شخصا”. وفي اعلى الخبر اسماء العائدين فجرا.

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