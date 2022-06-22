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وصول جثماني كريدي والطياح الى المطار.. اليكم التفاصيل

منذ 7 دقائق
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وصلت مساء اليوم الواقع في 22 حزيران 2022 الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت طائرة تابعة لشركة “طيران الشرق الأوسط” آتية من إيطاليا وعلى متنها جثمانا اللبنانين شادي كريدي وطارق الطياح اللذين لقيا مصرعهما منذ ايام، اثناء تحطم طائرة كانت تقلهما الى احد المصانع في جنوب ايطاليا.

وتوافد الى صالون الشرف في المطار شخصيات سياسية ورسمية وحزبية للوقوف الى جانب ذوي الضحيتين، فوصل النواب: جبران باسيل، ندى البستاني، سيمون ابي رمبا، نعمة افرام والمدير العام للجمارك ريمون خوري.

ولدى وصول الجثمانين الى مركز الشحن اقيمت الصلاة لراحة نفسيهما، ثم نقلا من المطار الى احد المستشفيات في مدينة جبيل عبر موكب ضم الأهل والاصدقاء ليصار بعدها الى ترتيب وتحديد تاريخ الدفن.

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