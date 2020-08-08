وصول طائرات مساعدات من كازاخستان والأردن ورومانيا وفرنسا

مطار بيروت
مطار بيروت

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وصلت طائرة مساعدات كازاخستانية ظهر اليوم السبت الى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، وعلى متنها أربع طواقم طبية.

ويضم كل طاقم طبيبين وأربع ممرضات ومترجما، وذلك في حضور ممثل قيادة الجيش العميد الياس أبي كرم والدبلوماسي علي الديراني من مراسم وزارة الخارجية.

كذلك وصلت عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، الى مبنى الشحن في المطار، طائرة شحن أردنية محملة بمساعدات طبية ومواد غذائية.

كما وصلت الى المطار طائرتان رومانيتان محملتين بمساعدات طبية، وكان في استقبالهما، الى الديراني، السفير الروماني فيكتور ميرسيا.

كذلك حطت في المطار طائرة مساعدات فرنسية.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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