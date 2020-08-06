وصول طائرة مساعدات تركية إلى بيروت

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وصلت عند الأولى والنصف من بعد منتصف الليل، طائرة عسكرية تركية محملة بمساعدات طبية وأدوية ومعدات متطورة للكشف عن المفقودين، رافقها رئيس هيئة الإغاثة والطوارئ التركية محمد غوللو أوغلو.

وتسلمها رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، في حضور سفير تركيا هاكان تشاكان هاكل على رأس وفد من السفارة ومستشار وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن حسين محيدلي.

وشكر اللواء خير لتركيا مساعداتها، مثنيا على “كل الدول التي سارعت إلى نجدة لبنان في الظروف الأليمة التي يمر بها”.