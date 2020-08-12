وصول طائرتين كويتيتين محملتين بالمواد الغذائية والطبية

مطار بيروت
مطار بيروت

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تواصل دولة الكويت إرسال مساعدات طبية وغذائية الى لبنان، في إطار الجسر الجوي بين البلدين، لمساندة لبنان جراء الانفجار الذي حصل الاسبوع الماضي في مرفأ بيروت.

فقد وصلت ظهر اليوم طائرتان عسكريتان الى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت محملتين بعشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية. وكان في استقبال الطائرتين على أرض المستشار في السفارة الكويتية عبد الله الشاهين على رأس وفد ديبلوماسي وعسكري من السفارة الكويتية في لبنان، والعميد سهيل نجم من قيادة الجيش اللبناني.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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