وصول طائرتين كويتيتين محملتين بالمواد الغذائية والطبية

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وصلت ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت طائرتان عسكريتان كويتيتان محملتين بعشرات الأطنان من المواد الغذائية والطبية مهداة الى لبنان ضمن المساعدات اليومية التي ترسلها دولة الكويت في إطار الجسر الجوي بين البلدين لمساندة لبنان جراء الانفجار الذي حصل مساء الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت.

وكان في استقبال الطائرتين القائم بأعمال السفارة الكويتية في لبنان عبد الله الشاهين على راس وفد رفيع من السفارة، والعميد الطبيب الياس ابي كرم ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون.