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وصول 90 لبنانيي من بوخارست فجر يوم الأحد

5 - مارس - 2022
مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - لبنان

مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - لبنان

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أشار رجل الأعمال اللبناني في رومانيا محمد مراد، إلى أن “90 شخصا من لبنانيي أوكرانيا سيغادرون اللية بوخارست، على أن تصل طائرتهم من العاصمة الرومانية الى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، الثانية و50 دقيقة فجر غد الأحد”.
ويمثل هؤلاء الدفعة الثالثة من لبنانيي أوكرانيا، اسستكمالا للدفعتين الاولى والثانية من اللبنانيين والطلاب اللبنانيين الذين يستضيفهم في فندقه “فينيسيا” في بوخارست، لافتا الى ان “الفندق ما زال يستقبل مزيدا من الطلاب اللبنانيين والمواطنين اللبنانيين الذي غادروا أوكرانيا نتيجة التطورات هناك”.

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