وضاح الصادق: تكتل “ثورة 17 تشرين” متماسك جدا.. ونحن اليوم “تحت المحاسبة”

لفت عضو كتلة ثورة 17 تشرين النائب وضاح صادق الى انه كان ينتمي الى تيار المستقبل، وتركه منذ اكثر من عشرة سنوات، مضيفا انه كان لديه القرار والرأي بالابتعاد عن تيار المستقبل بعد ان ذهبوا نحو سياسة مغايرة لتفكيريه. وأشار الى ان تيار المستقبل اليوم بمكان آخر، وعمليا في السياسة المستقبل ضده، مؤكدا ان ماكينة تيار المستقبل في الانتخابات كان هدفها اسقاط وضاح صادق.

واعتبر صادق في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال ضمن برنامج “مع ديانا” ان خلافه مع تيار المستقبل ليس “شخصي”، مضيفا انه يختلف مع التيار الوطني الحر، والموضوع شخصي أكثر من عملي. ورأى ان الثورة داخل كل شخص ولا يمكن لأي ثائر ان يتهم الاخر. وتابع ان التحالف الرباعي “غدرنا” نحن الذين كنا على الارض في 14 آذار، وهذا التحالف أتى على دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

انتخابيا، لفت الى ان بيروت لم تلبي طلب الرئيس سعد الحريري بمقاطعة الانتخابات، بل كان هناك نسبة اقتراع أكثر من العام 2018، مشيرا الى ان طلب الحريري كان لاثبات انه يملك الصوت السني، الا ان الطائفة السنية وقاعدة تيار المستقبل اثبتوا انهم يملكون الوعي الكافي وانهم يجب ان يتبعوا مشروع وليس شخص. وقال ان احمد الحريري فشل اولا باسقاط وضاح صادق في الانتخابات، مؤكدا ان التشرذم لم يكن عند الطائفة السنية بل عند تيار المستقبل. واعتبر صادق ان اهم ما فعلوه نواب التغييرين انهم كسروا النظرة الطائفية، لافتا الى اننا سنكون صوت الناس داخل مجلس النواب.

وأكد ان هدف نواب التغييريين ان يفعلوا انتخابات بكل ما يخص مجلس النواب، معتبرا ان اللجان النيابية هي معركة اساسية بالنسبة لهم. ورأى صادق ان لبنان مشكلته اليوم بالمال والموازنة، والعدل والاقتصاد وهذه اللجان اساسية جدا لان يكون فيهم اشخاص لديهم القرار بالتغيير والمعرفة.

وأكد صادق في حديثه ان تكتل “ثورة 17 تشرين” تكتل متماسك جدا، مضيفا انني حصلت على اصوات من المغتربين بنسة 10% فقط حيث ان الاصوات المحلية كانت أكثر.

واشار الى اننا مستعدون الى دعم اي قانون او مشروع من قبل اي طرف كان اذا كان يصب لمصلحة الناس. وعن سلاح حزب الله، لفت الى ان هناك واقعا بوجود سلاح غير شرعي وموقفنا واضح باننا ضد اي سلاح خارج الدولة.

واعلن صادق ان تكتل ثورة 17 تشرين أخذ قرار بأن يكون تكتل مستقل بالكامل باستثناء النائبة بولا يعقوبيان التي كانت نائبة سابقة عن المجتمع المدني.

وفي سياق الحلقة، شدد صادق على انه في مواجهة مستمرة مع السلاح غير الشرعي، معتبرا اننا اليوم نحن بحالة غير قادرين على نزع سلاح حزب الله.

ولفت الى ان اليوم هناك معركتان يجب ان يتماشيان بشكل متوازي، اولا، معركة السلاح غير الشرعي وسيادة لبنان على جميع اراضيه، وثانيا، معركة “لقمة عيش المواطنين”.

وختم صادق قائلا: اليوم نحن الكتلة الوحيدة “تحت المحاسبة”.