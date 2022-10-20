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وضاح الصادق: لا خلافات سائدة بيننا كتغييريين

منذ 18 دقيقة
النائب وضاح صادق

النائب وضاح صادق

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أشار النائب “وضاح الصادق” الى أنه صوّت بـ “لبنان الجديد” ، قائلًا: “لا خلافات سائدة بيننا كتغييريين، ونحن ننسّق مع بعضنا فنحن لسنا أعداء”.

لكنّه اعتبر أن هناك “آلية عمل اطالب بها منذ اليوم الأول كوننا نأتي من عقليات مختلفة، ولا اسمح الا بانتقادات الشعب لا السياسيين ونحن اول من اطلق مبادرة”.

بدوره، قال النائب “ابراهيم منيمنة”: “محاولة الاستحواذ على تكتل “التغييريين” للتفاوض على حسابه لن نسير بها”.

أمّا النائبة “بولا يعقوبيان”، فقالت: “هناك توافق على الوصول الى الفراغ بلعبة سياسية وما من أحد يريد ايصال مرشح”.

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