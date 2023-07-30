وضاح صادق: نواب الحاكم الأربعة مرعوبون.. وهذا ما أبلغَنا به لودريان!

رأى النائب وضاح صادق أنه “لا يمكن الإبقاء على المخيمات الفلسطينية بالطريقة التي هي اليوم”، وسأل “فلماذا هناك سلاح في المخيمات الفلسطينية في لبنان؟”، مشدداً على أنه “يجب ان تكون تحت سلطة الدولة ويتم تحسين الأوضاع فيها”.

وقال صادق في هذا السياق في عبر الـLBCI” “لدينا معلومات عن استنفار في مخيم صبرا وشاتيلا”.

في اطار منفصل، أكد صادق أن “نائب الحاكم الأول هو الذي يستلم المهمة بعد شغور منصب حاكم المركزي لا النواب الأربعة”، وقال: “نواب الحاكم الأربعة مرعوبون وهذه مشكلة ونائب الحاكم الأول قال انه ابتداء من الأول من آب لن نسمح باي مخالفات لقانون النقد والتسليم اذا هو عليه ان يقدّم ملفا بالمخالفات التي كانت تحصل”.

وأشار الى أنه “لا يمكن لمجلس النواب ان يشرع استخدام الاحتياطي”، معتبراً أن “على نواب الحاكم ان يجدوا حلولا من دون استخدام أموال المودعين ونحن نريد من المركزي خطة

وصلنا الى مكان يجب ان نأخذ فيه قرارا بالحلّ مهما كان موجعا”.

وفي سياق آخر، قال: “التقينا لودريان لساعتين ونصف وهو يقول انه مكلف من الدول الخمسة وطلب جوابا منّا ان كنا على استعداد للمشاركة في طاولة عمل وقال لنا بما معناه انها الفرصة الأخيرة والمرة الأخيرة التي تتدخل فيها الدول الخمسة وكان واضحا في الحديث عن عقوبات على من يعرقل الانتخابات الرئاسية”.

وأضاف: “بلغنا الفرنسيين وباقي الدول انه في حال اتى رئيس يمثل الطرف الآخر فنحن لن نتدخل في تسمية رئيس الحكومة”.