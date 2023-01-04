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وضاح صادق: وزير المال شريك في تعطيل تحسين ساعات التغذية الكهربائية

منذ 51 دقيقة
وضاح صادق

وضاح صادق

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غرّد النائب وضاح صادق عبر حسابه على “تويتر”: “أموال الكهرباء عالقة عند وزير المال الذي لا يملك أي قرار. كما كان شريكا في تفجير المرفأ من خلال تعطيل التحقيق، يصبح شريكا اليوم في تعطيل تحسين ساعات التغذية الكهربائية من دون سبب واضح، غير سيطرة مافيا المولدات على قرار وزارة المال”.

 

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