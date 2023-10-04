وضع "النزوح" لم يعد يحتمل.. ولا تجاوب من وزراء باسيل

في ظل انسداد الأفق أمام أي حل سياسي على مستوى الشغور الرئاسي والشلل الحكومي، يُتابع اللبنانيون ما يحصل على مستوى ملف النزوح السوري.

وقد تواترت معلومات مفادها أنّ رئاسة الحكومة ستجمع تقارير من الوزراء المعنيين حول أزمة النزوح والإجراءات المتخذة، لكن وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس يُشير إلى أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يدع بعد إلى أيّ اجتماع لبحث الموضوع واتخاذ الإجراءات حتى الساعة.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، يلفت كلاس إلى أنّ “الوضع لم يعد يحتمل أيّ تسويف، لكن للأسف لا تجاوب من قبل الوزراء المحسوبين على باسيل مع الدعوات المتكرّرة لعقد جلسات حكومية بحضور كامل، أو حتى عقد مؤتمر وطني حول هذه المسألة، علمًا أن هؤلاء الوزراء معنيون بملف النزوح”.