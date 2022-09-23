الجمعة 27 صفر 1444 ﻫ - 23 سبتمبر 2022 |
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وضع مأساوي... أعداد ضحايا قارب الموت إلى ارتفاع

منذ 3 دقائق
عملية إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لبنان - أرشيفية

عملية إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لبنان - أرشيفية

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أعلن المرصد السوري عن ارتفاع حصيلة ضحايا قارب المهاجرين إلى 81 قتيلاً.‏

وفي وقت سابق، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أن حصيلة قتلى غرق قارب المهاجرين ‏ارتفعت إلى 53.‏

وكانت أرقام سابقة أوردتها السلطات السورية تحدثت عن مصرع 34 شخصاً وإنقاذ 14 آخرين، من قارب كان يغرق قرب سواحل ‏مدينة طرطوس السورية.‏

وغادر القارب ميناء مدينة المنية شمالي لبنان قبل أيام، وفق ما ذكر الناجون للسلطات السورية، مشيرين إلى أن الركاب كانوا من ‏جنسيات مختلفة.‏

وشهد لبنان قفزة في معدلات الهجرة مدفوعة بواحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.‏

وبجانب من يهاجرون من اللبنانيين، هناك أيضا لاجئون من سوريا وفلسطين يغامرون بخوض غمار الرحلة المحفوفة بالمخاطر على ‏متن قوارب الهجرة.‏

والخميس، نظم عشرات الأشخاص في مدينة طرابلس بشمال لبنان احتجاجا بهدف تنبيه السلطات إلى أنهم فقدوا الاتصال بقارب يحمل ‏على متنه العشرات من المهاجرين.‏

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