"وطن الإنسان": يوم أسود في القضاء.. ومخاوف من طمس الحقائق

أسف المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام لـ”الوصول إلى هذا الدرك”، لافتًا إلى أن “هذا اليوم الأسود في القضاء اللبناني سابقة لم يشهدها لبنان حتى في عز الحرب الأهلية”، متخوفًا من “أن يكون هذا الانقسام بداية لطمس الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت، فتكون بداية إخفاء كل الحقائق في كل ما أوصل البلد إلى الانهيار الذي نعيشه اليوم”.

واعتبر أن “انسداد أفق إيجاد الحلول للأزمات المعيشية الكبيرة وعلى الصعد كافّة، بات يهدد الناس في أمنهم اليومي”، وقال: “ما نشهده من جرائم متنقلة وسط الاهتزاز في القضاء، يدعو إلى التحلي بالرؤية والحكمة في مواجهة ما نحن مقدمون عليه، والعمل للحفاظ، وبأي ثمن، على الاستقرار بجناحيه المتمثلين بالقضاء والأمن”.

وقال: “إننا في سباق بين انتخاب رئيس للجمهورية واستنهاض الوضع أو الانزلاق إلى الحرب الأهلية، التي غالبا ما تبدأ بالاضطرابات الاجتماعية، فوسط المواضيع السياسية المدوية، ثابتة وحيدة تزيد مع الوقت وبحدة كبيرة، وهي أن الشعب اللبناني يزداد فقرا يوما بعد يوم، ويزيد الوجع مع تزايد هموم الاستشفاء ومشاكل التعليم ونقص الكهرباء والتدفئة والجوع”.

وأضاف المجلس: “المحاكاة السياسية تسقط بكل أشكالها في عين أم تضع ابنها في الفراش، وهو جائع، أو أولاد يرون أمهم على فراش المرض يتآكلها السرطان وهم غير قادرين على تأمين الدواء لها. هذه الصورة المؤلمة وحدها كفيلة بالدفع إلى التحرك والانطلاق مما يجمعنا والمبادرة، في الدرجة الأولى، نحو انتخاب رئيس للجمهورية على قدر المرحلة، يتمتع بالنزاهة والكفاءة، يجمع ولا يفرق”.

كما أكد “ضرورة تكثيف الاجتماعات بين الأقطاب السياسيين لإظهار وتأكيد المساحة المشتركة بين أبناء الوطن، لكن من جهةٍ أخرى إن الاستمرار في التسميات العشوائية لمنصب الرئاسة يشبه القناديل التي تلمع لكنها لا تُنير”.