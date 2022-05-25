وعد لبو حبيب من عضوين في مجلس الشيوخ الأميركي.. اليكم التفاصيل

واصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث اجتمع بالسناتور الجمهوري ليندسي غراهام Lindsey Graham، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، والسناتور الجمهوري تود يونغ Todd Young، العضو في اللجنة الفرعية حول الشرق الأدنى ومكافحة الإرهاب في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.

وحصل بوحبيب على وعد من الشيخين بتسريع وتحريك ملف حزمة الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الذي ما زالت قيد البحث في مجلس النواب الأميركي.

كما اجتمع بوحبيب بعميد مجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي ميرزا حسن وبنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج وتباحث معهما في التقدم المحقق في المشاريع المدعومة من البنك ومنها في قطاعي الكهرباء والامن الغذائي، وتلك التي تنتظر المصادقة عليها من مجلس النواب وخطوات التعاون والدعم المقبلة للبنان.