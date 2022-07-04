وعد من وزير المال لصندوق الضمان.. ماذا في التفاصيل؟

استقبل وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، بحضور مدير المالية العامة بالوكالة جورج معراوي، مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في زيارة لشكره على تحويل مبلغ 125 مليار ليرة لبنانية للصندوق صباح هذا اليوم سيُساعد في زيادة تعرفة غسيل الكلى التي سوف يُغطيها الضمان من الآن فصاعداً بنسبة 100%، ما يحول دون تكبيد المواطنين المضمونين أي تكاليف إضافية لدى خضوعهم لهذا العمل الطبي.

ووعد الوزير الخليل بدرس إمكانية دفع مبلغ 400 مليار ليرة لبنانية كسندات خزينة للضمان قبل نهاية هذا العام، وفور إنجاز الاستشارات اللازمة بخصوص هذا الموضوع من قبل ديوان المحاسبة.

كما تطرّق البحث إلى موضوع زيادة التعرفات في فرع ضمان المرض والأمومة ومدى إمكانية مساعدة وزارة المال في هذا الأمر في ضوء زيادة الحد الأدنى للأجور والمبالغ المُصرّح عنها للضمان، والتي قدّرتها إدارة الضمان بحدود 750 مليار ليرة لبنانية لهذا الفرع.