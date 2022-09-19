وعود جديدة.. إيران تعلن استعدادها إرسال الوقود إلى لبنان خلال أسبوع أو اثنين

أشارت السفارة الإيرانية في بيروت إلى أنّ إيران مستعدة لإرسال سفن محملة بالوقود إلى لبنان خلال أسبوع أو اثنين، للمساعدة في تشغيل محطات توليد الكهرباء وذلك في الوقت الذي يزور فيه وفد لبناني طهران لبحث سبل التعاون في مجال الطاقة.

وقال متحدث باسم وزارة الطاقة اللبنانية إن الوزارة لا تعلم ما إذا كان قد أُبرمت صفقة لاستيراد الوقود، لكنّه قال إن بلاده ترحب بأي “هبة” من أي مكان.

وكان مصدران حكوميان قالا لرويترز هذا الشهر إن إيران اقترحت في وقت سابق، تزويد الدولة اللبنانية بالوقود في شكل “هبة” في محاولة لتجنب العقوبات الأميركية على قطاع الطاقة الإيراني.

كما ذكرت السفارة أنّ لبنان وإيران يبحثان أيضا بناء محطات جديدة للطاقة وإصلاح شبكات الطاقة الكهربائية.

وفي حالة إتمام صفقة الوقود، فسيكون ذلك أول ما ترسله إيران مباشرة إلى الدولة، بعدما أرسلت في السابق البعض إلى حليفها حزب الله.

ويعاني لبنان من انقطاع التيار الكهربائي منذ عقود، لكنّ الانهيار الاقتصادي منذ عام 2019 استنزف مالية الدولة، مما أدى إلى تباطؤ واردات الوقود للمحطات الحكومية.

وقد أدى ذلك إلى عدم وصول الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لمدة ساعة أو ساعتين فقط يوميا، وهو ما أجبر الأسر على الاعتماد على اشتراكات المولدات الخاصة التي ارتفعت أسعارها مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.