وفاة النائب السابق محمد يوسف بيضون

توفي الوزير والنائب السابق والرئيس الفخري للجمعية الخيرية الإسلامية العاملية محمد يوسف بيضون.

ونعى الوزير السابق نقولا التويني بيضون قائلًا: “بمزيد من الأسى والحزن صديق العمر الوزير والنائب محمد يوسف بيضون، ابن بيروت الأصيل، صاحب العز والشرف الذي كان مثالًا للاخلاق الكريمة والنزاهة، والذي خدم بيروت ولبنان واللبنانيين بصمت وابتسامة دائمة وفرح عظيم، فاعتلى جميع المراكز بتواضع وشهامة، وكان متفوقًا في العلم والثقافة والمعرفة والتربية”.

وأضاف: “برحيله فقد لبنان واللبنانيين رجلًا من رجالات بيروت ولبنان العظماء. فيتغمده رب العالمين في فسيح جناته وليكن ذكره مؤبدًا. وأتقدم بأحر التعازي إلى عائلته الكريمة وأقاربه وأصدقائه وأهالي بيروت وأخص بالذكر أهالي حي بيضون والأشرفية”.