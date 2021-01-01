وفاة امرأة جراء الرصاص الطائش في بعلبك

توفيت السورية “ح.ع.ج” إثر إصابتها برصاصة طائشة اخترقت رأسها داخل مخيم الطيبة للنازحين السوريين منتصف ليل أمس الخميس، احتفالاً برأس السنة الجديدة. ونقلت إلى براد مستشفى دار الامل الجامعي في بعلبك.
في سياق متصل، قُتلت نازحة سورية في الطيّبة قرب بعلبك وجرح 3 مواطنين في المنطقة بسبب الرصاص العشوائي المتفلّت الذي أُطلق عند منتصف الليل احتفالاً برأس السنة الجديدة.
وأصيب طفلٌ في الشويفات وشخص في طرابلس نتيجة الرصاص الطائش أيضاً، بحسب المعطيات الأولية.
وأوقف الجيش، هذا الصباح، 7 اشخاصٍ في طرابلس ممّن أطلقوا الرصاص العشوائي.
يذكر أن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلـي أعلنت أن اطلاق النار بمناسبة رأس السنة الميلادية ممنوع وان آفة إطلاق النّار العَشوائي تُشكّل تهديدًا لأمن المُجتمع وترويعًا للسكّان الآمنين، بينما يُصرُّ بعض الأشخاص على اعتبارها وسيلةً للتّعبير في المناسبات المتنوّعة، مع علمهم الأكيد أنّ فعلهم هذا قد يؤدّي إلى قتل وإيذاء العديد من الأبرياء.
لذلك، طلبت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين التّعبير بصورةٍ سلميّة وحضاريّة، وعدم إطلاق النّار بأيّ شكلٍ من الأشكال.
و كذلك أكد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن اللبناني أن عناصرنا ستكون صارمة جدًا خلال ليلة رأس السنة لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية.