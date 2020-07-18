وفاة شاب بعد أن أطلق النار على نفسه في العيرونية

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توفي الشاب خضر ح. (19 عاماً) بعد ان أطلق النار على نفسه، لينقل بحال حرجه الى مستشفى الحكومي – القبة. وما لبث أن فارق الحياة لاحقاً متأثراً بجراحه.

والمتوفي من سكان الوادي – العيرونية، وأفادت مصادر أنّ سبب إطلاقه النار على نفسه هي الأوضاع المعيشية الصعبة، فيما يُسجل انتشار كثيف للجيش على مداخل المستشفى الحكومي ومخارجه.

يُذكر أنّ حوادث الانتحار تتكرّر في الآونة الأخيرة في لبنان نتيجة الأوضاع التي باتت لا تُحتَمل، من دون أي أفق للأزمة التي تُطبق على عنق هذا الوطن الممزّق.