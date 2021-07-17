وفاة فتاة وإصابة أخرى في إشكال بمخيم البداوي

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن وفاة فتاة وإصابة أخرى عن طريق الخطأ خلال إشكال وقع في مخيم البداوي، تخلله تبادل إطلاق نار من أسلحة حربية.

وكانت المتوفاة أصيبت برصاصة في رأسها، والأخرى في ظهرها، فنقلتا بداية إلى مستوصف داخل المخيم لتلقي العلاج، لكن حراجة وضعهما استدعى نقلهما إلى مستشفى خارج المخيم قبل أن تفارق إحداهما الحياة.

ودفع الإشكال أصحاب المحال التجارية في شارع أبو الفوز الرئيسي في المخيم إلى إغلاق أبوابهم خشية الرصاص الطائش، وكذلك الأهالي الذين أخلوا الشوارع خوفا من تطور الوضع نحو الأسوأ، وسط حالة غضب تسود المخيم بسبب التفلت الأمني فيه، في حين تعمل القوة الأمنية المشتركة في المخيم على ضبط الوضع وتطويق الإشكال المسلح.