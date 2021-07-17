الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفاة فتاة وإصابة أخرى في إشكال بمخيم البداوي

17 - يوليو - 2021
مخيم البداوي

مخيم البداوي

A A A
طباعة المقال

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” عن وفاة فتاة وإصابة أخرى عن طريق الخطأ خلال إشكال وقع في مخيم البداوي، تخلله تبادل إطلاق نار من أسلحة حربية.

وكانت المتوفاة أصيبت برصاصة في رأسها، والأخرى في ظهرها، فنقلتا بداية إلى مستوصف داخل المخيم لتلقي العلاج، لكن حراجة وضعهما استدعى نقلهما إلى مستشفى خارج المخيم قبل أن تفارق إحداهما الحياة.

ودفع الإشكال أصحاب المحال التجارية في شارع أبو الفوز الرئيسي في المخيم إلى إغلاق أبوابهم خشية الرصاص الطائش، وكذلك الأهالي الذين أخلوا الشوارع خوفا من تطور الوضع نحو الأسوأ، وسط حالة غضب تسود المخيم بسبب التفلت الأمني فيه، في حين تعمل القوة الأمنية المشتركة في المخيم على ضبط الوضع وتطويق الإشكال المسلح.

    المزيد من أخبار لبنان

    الهرمل
    جريمة مروعة في الهرمل!
    وئام وهاب
    وئام وهاب: جنبلاط لن يذهب مع بعض المسيحيين إلى مشاريع انتحارية!
    الياس اسطفان
    النائب الياس اسطفان: سنبذل كل الجهود لإبعاد شبح العتمة عن منطقتنا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
    موكب مولوي يتعرض لحادث سير... إليكم التفاصيل
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان