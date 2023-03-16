وفاة مدرّس من جراء الاعتداء عليه.. ومناشدة من رئيس بلدية البيرة

طلب رئيس بلدية البيرة ورئيس رابطة العائلات الاجتماعية في البلدة محمد وهبي في بيان “من العقلاء والحكماء وأهل الحل والعقد ورجال الصلح في بلدة تلمعيان وعموم السهل ومفتي عكار والنواب التدخل السريع لمنع أي تداعيات سلبية لمقتل المغدور عبد الستار عوض، الذي وافته المنية اليوم بعد الاعتداء الآثم الذي حصل عليه أثناء خروجه من صلاة الجمعة في وقت سابق في بلدته تلمعيان”.

كما دعا “عائلته ومحبيه ورئيس بلدية تلمعيان محمد المصري أن يتحلوا بالصبر والاحتكام إلى القضاء كما تحلوا بهما طيلة فترة علاج فقيدنا راجيًا من الأجهزة الأمنية القبض على باقي المشاركين في الجريمة أو تسليمهم من قبل أهاليهم الذين عبروا عن رفضهم واستنكارهم لهذه العملية منذ وقوعها فليترجموا ذلك بتسليم أبنائهم للعدالة اليوم وليس غدًا”.

يشار إلى أنّ الأستاذ “عبد الستار عوض”، توفي اليوم بعد تعرضه مطلع الشهر الفائت لاعتداء من قبل مجموعة من الشبان فور خروجه من صلاة الجمعة.

وكان عوض قد نقل بعد الاعتداء عليه ضربًا بالعصي على رأسه إلى مستشفى “اليوسف” في حلبا حيث فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

ووفقًا للمعلومات فإن الاعتداء على عوض جاء نتيجة خلافات مرتبطة ببعض الشؤون البلدية.