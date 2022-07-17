الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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وفدٌ كيني في لبنان لمتابعة أوضاع المستخدمين المهاجرين

منذ 19 دقيقة
لبنان

لبنان

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يزور لبنان وفد من الاتحاد العمالي الكيني، بدعوة من منظمة العمل الدولية والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين.

وكان اجتماع بين الاتحادين للبحث في تطوير العلاقات النقابية والعمالية وتعزيزها وفي القضايا المشتركة التي تعنى بالعاملات والعمال الكينيين في لبنان. ثم عقد لقاء موسع مع العاملات الكينيات المهاجرات والعاملات في الخدمة المنزلية اللواتي عرضن حاجاتهن ومعاناتهن في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي، وطالبن بمساعدتهن في رفع الصوت في المحافل الدولية والجمعيات الإنسانية والاتحادات النقابية العالمية للوقوف بجانبهن.

وتستمر الزيارة ثلاثة أيام يتابع فيها الوفد لقاءات نيابية ووزارية وعمالية ونقابية.

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