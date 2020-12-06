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وفد البرلمان الأوروبي زار معمل نفايات طرابلس …”لا يمت لمصطلح معمل فرز”

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 6 - ديسمبر - 2020 7:08 مساءً
وفد البرلمان الأوروبي زار معمل نفايات طرابلس

وفد البرلمان الأوروبي زار معمل نفايات طرابلس

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زار وفد من نواب الاتحاد الأوروبي ضم النائبين تيري ماريناني وجان لين لاكابيل مقر إتحاد بلديات الفيحاء ومعمل فرز النفايات في طرابلس، للاطلاع عن كثب على طريقة تنفيذ وإدارة المعمل الممول من الاتحاد الأوروبي بعد ورود معلومات جدية عن إهمال وفساد وعدم التقيد بالشروط المطلوبة في تنفيذ المشروع.

وأكد ماريناني أن “هدف الزيارة الاطلاع على التزام الطرف اللبناني بالشروط الصحية والبيئية التي جرى على أساسها تقديم الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي”، مشيرا الى أن “المعطيات المتوافرة لدينا لا توحي بأن عملية انشاء المعمل جرت بطريقة سليمة بل شابها الكثير من المخالفات، ونحن هنا للتأكد على أرض الواقع من كل هذه المعلومات ودقتها، ورفع تقرير مفصل للجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي ليبنى على الشيء مقتضاه”.

وقال: “ما هو موجود أمامنا لا يمت لمصطلح معمل فرز بأي شكل من الأشكال وهو بالتأكيد غير مطابق لدفتر الشروط والمواصفات المطلوبة”.

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