وفد "الشيوخ" الإيطالي في اليرزة.. وتنويه بدور الجيش

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفدًا من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الإيطالي برئاسة السيدة Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ويضم السيناتور Michele BARCAIUOLO والسيناتور Raffaele DE ROSA، ترافقه السفيرة الإيطالية في لبنان السيدة Nicoletta BOMBARDIERE والملحق العسكري الإيطالي العقيد Marco ZONA، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

وقد نوّه الوفد بالدور الذي تؤديه المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد، مؤكّداً استمرار الدعم الإيطالي للجيش اللبناني.