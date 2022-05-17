الثلاثاء 24 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفدٌ أوروبي زار معوّض: تأكيد على ضرورة دعم لبنان

17 - مايو - 2022
آخر تحديث: 17 - مايو - 2022 2:42 مساءً
النائب ميشال معوض

النائب ميشال معوض

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوّض، في زغرتا، وفدا من البرلمان الاوروبي برئاسة رئيس وفد الحزب الديمقراطي إلى البرلمان الأوروبي ورئيس كتلة S&D الايطالية براندو بينيفي يرافقه عضو الاتحاد الديمقراطي المسيحي دايفيد مكاليستر بالاضافة الى عدد من نواب الاتحاد.

وجرى البحث خلال اللقاء في الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الراهنة، وكان تأكيد على “ضرورة دعم لبنان والوقوف الى جانبه مع التشديد على اهمية تنفيذ الاصلاحات اللازمة في مختلف القطاعات بغية تمكين لبنان من الخروج من أزمته الحالية”، كما ناقش المجتمعون الاتفاق المبدئي الذي توصّل اليه صندوق النقد الدولي مع السلطات اللبنانية.

الى ذلك اطلع الوفد من معوض على آخر المستجدات في ما يتعلق بالانتخابات النيابية وابرز المشاكل والتحديات الامنية واللوجستية والادارية التي واجهتها، مشددين على اهمية صون الديمقراطية.

    المزيد من أخبار لبنان

    بلدة شارون
    بلدية لبنانية تطلق منصتها الإلكترونية
    ابو فاعور
    ابو فاعور يرفع الصوت: مصير الجامعة اليوم على المحك
    شركة كهرباء جبيل
    شركة "بيبلوس للتعهدات الكهربائية" تطالب بالتجاوب والتوفير

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟