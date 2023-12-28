الخميس 15 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 28 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفد بقاعي يلتقي بوشكيان.. وتعزيز الدورة الاقتصادية على الطاولة!

منذ 16 دقيقة
A A A
طباعة المقال

استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي على رأس وفد، حيث تم البحث في أوضاع أهالي المنطقة، ورفع مستوى الخدمات والبنى التحتية لهم، كما تشجيع المبادرين وتسهيل أمورهم لجهة تأسيس مصانع  جديدة وتوسيع تلك القائمة لتعزيز الدورة الاقتصادية في البقاع، وإيجاد فرص عمل جديدة.

ثم انتقل بوشكيان والمفتي الغزاوي والوفد إلى وزارة الداخلية والبلديات حيث اجتمعوا مع الوزير بسام المولوي. وكان عرض للمشاكل المناطقية وسبل حلحلتها.

وختم الوفد الجولة عند رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر حيث كان بحث بمعالجة تلوث مياه نبع شمسين.

    المزيد من أخبار لبنان

    اللواء الياس البيسري
    جولة جنوبيّة للواء البيسري.. وصولًا إلى مقر "اليونيفيل" في الناقورة
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    نسبة نزوح الجنوبيّين تتجاوز الـ75%.. ما آخر المستجدات الميدانيّة؟
    قائد الجيش العماد جوزاف عون
    وفد من رؤساء بلدات جزين في اليرزة.. و"خنجر" لقائد الجيش

    الأكثر قراءة

    قائد الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي
    قائد الأركان الإسرائيلي: الموافقة على خطط الهجوم على لبنان "تمت"
    الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو
    عملية مثلثة الأضلاع بتوقيع "أميركي – إسرائيلي"
    جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
    تفاصيل جديدة.. تقرير إسرائيلي يكشف ما يريد نتنياهو إنشاءه في لبنان