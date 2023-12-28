وفد بقاعي يلتقي بوشكيان.. وتعزيز الدورة الاقتصادية على الطاولة!

استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي على رأس وفد، حيث تم البحث في أوضاع أهالي المنطقة، ورفع مستوى الخدمات والبنى التحتية لهم، كما تشجيع المبادرين وتسهيل أمورهم لجهة تأسيس مصانع جديدة وتوسيع تلك القائمة لتعزيز الدورة الاقتصادية في البقاع، وإيجاد فرص عمل جديدة.

ثم انتقل بوشكيان والمفتي الغزاوي والوفد إلى وزارة الداخلية والبلديات حيث اجتمعوا مع الوزير بسام المولوي. وكان عرض للمشاكل المناطقية وسبل حلحلتها.

وختم الوفد الجولة عند رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر حيث كان بحث بمعالجة تلوث مياه نبع شمسين.