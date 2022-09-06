وفد رسمي من عكّار يبحث مع وزير الزراعة ضرورة دعم المزارع العكّاري

زار وفد ضم النواب :وليد البعريني، جيمي جبور، احمد الخير، ومنسق تيار “المستقبل “في عكار رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الإله زكريا، ورئيس بلدية فنيدق سميح عبد الحي، ورئيس بلدية مشمش محمد بري، ورئيس مصلحة الزراعة في عكار طه مصطفى، وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال “عباس الحاج حسن”، لبحث الهموم الزراعية في مناطق عكار المنية والضنية عموماً وموضوع تصريف انتاج التفاح الوطني.

ونقل الوفد للوزير الحاج حسن معاناة المزارع اللبناني عموماً والعكاري خصوصاً، فهو يعتاش وعائلاته من ارضه ومردود مزروعاته، فأصبحنا نراه اليوم عاجزاً عن تصريف إنتاجه، بعد ما تكبده من خسائر جراء إرتفاع أسعار المبيدات والبذور وغير ذلك”.

وطالب الوفد الوزارة بضرورة إيجاد حلول سريعة تُنصف المزارع اللبناني وتساعده في تصريف إنتاجه، وبخاصة التفاح اللبناني، عن طريق التصدير، وفتح اسواق جديدة ودعم الزراعة المحلية ومساعدة المزارعين”.

بدوره، وضع الحاج حسن الوفد بأجواء جميع تحركاته في هذا الملف، انطلاقاً من فتح اسواق جديدة. وكشف عن “لقاء حصل اليوم مع دولة رئيس مجلس الوزراء وكانت نتيجته مثمرة جداً بالنسبة لموضوع التفاح، حيث سيتم شراء كميات لصالح القوى الامنية والجيش اللبناني من قبل الحكومة اللبنانية عبر آلية يتم وضعها قريباً جداً”، مشيراً الى ان “عدداً من الهيئات المانحة بصدد شراء كمية ضخمة من الانتاج اللبناني إذ سيتم اعتماد التفاح كمنتج اساسي داخل السلات الغذائية التي سيتم توزيعها باسم هذه الهيئات في البرامج التي تنفذها لدعم العائلات الاكثر فقراً المعتمدة لديها”.