وفد قواتي هنأ الشيخ محمد إمام بتعيينه قائمقام مفتي طرابلس والشمال

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زار وفد من حزب القوات اللبنانية من منطقتي طرابلس والضنية، الشيخ محمد إمام، لتهنئته بتعيينه قائمقام مفتي طرابلس والشمال.

ضم الوفد مستشار رئيس الحزب إيلي خوري، منسق طرابلس جاد دميان، عضوي المجلس المركزي فادي محفوض وميشال خوري، مساعد منسق الضنية بول بيسري، وأعضاء من المنسقيتين، نقولا سليمان، محمد خداج، حنا بو ضلع وميلاد منصور.

ونقل الوفد إلى سماحته تهاني رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع وتمنياته له بالتوفيق في مهامه خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان. كما تمّ الإتفاق بين الطرفين على متابعة التواصل والتنسيق.

بدوره، شكر سماحته الوفد على الزيارة، وأثنى على عمل وأداء حزب القوات اللبنانية، وحمّل الوفد سلامه وتحيّاته للدكتور جعجع.

يذكر ان أمين الفتوى الشيخ محمد امام استلم منصب مفتي طرابلس والشمال لحين انتخاب مفتٍ جديد خلفا للمفتي مالك الشعار وذلك في ال30 من شهر مايو الماضي.