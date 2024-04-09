وفد كتائبي في بكركي

زار وفد كتائبي الصرح البطريركي ضم النائبين الياس حنكش ونديم الجميّل، نائبي رئيس الحزب الدكتور برنارد جرباقة وميشال خوري ومستشار رئيس الكتائب المحامي ساسين ساسين، وجرى عرض لتداعيات جريمة قتل منسّق حزب القوات في جبيل باسكال سليمان.

الوفد ثمن مواقف الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الصلبة والثابتة، وكان تأكيد على ضرورة كشف ملابسات جريمة قتل سليمان بتفاصيلها منعاً لتحولها الى جريمة تضاف الى سابقاتها غير المعروفة الأسباب.

كما شدد الوفد الكتائبي على أهمية وحدة الصف الواحد بغياب الدولة التام والفلتان الموجود واهمية التنسيق القائم بين القوى السيادية والوقوف خلف بكركي بمواقفها.