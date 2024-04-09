الثلاثاء 30 رمضان 1445 ﻫ - 9 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وفد كتائبي في بكركي

منذ 4 دقائق
A A A
طباعة المقال

زار وفد كتائبي الصرح البطريركي ضم النائبين الياس حنكش ونديم الجميّل، نائبي رئيس الحزب الدكتور برنارد جرباقة وميشال خوري ومستشار رئيس الكتائب المحامي ساسين ساسين، وجرى عرض لتداعيات جريمة قتل منسّق حزب القوات في جبيل باسكال سليمان.

الوفد ثمن مواقف الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الصلبة والثابتة، وكان تأكيد على ضرورة كشف ملابسات جريمة قتل سليمان بتفاصيلها منعاً لتحولها الى جريمة تضاف الى سابقاتها غير المعروفة الأسباب.

كما شدد الوفد الكتائبي على أهمية وحدة الصف الواحد بغياب الدولة التام والفلتان الموجود واهمية التنسيق القائم بين القوى السيادية والوقوف خلف بكركي بمواقفها.

    المزيد من أخبار لبنان

    المشنوق: طفح الكيل
    الحلبي اجتمع مع الشركاء الأوروبيين والتقى ممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية
    باسيل دان مقتل باسكال سليمان: من حق الجميع معرفة حقيقة الجريمة ودوافعها

    الأكثر قراءة

    باسكال سليمان
    دافع العملية "مالي وليس سياسي".. الكشف عن أولى نتائج التحقيقات بشأن قضية "باسكال"
    غارة إسرائيلية على السلطانية جنوب لبنان
    فيديو.. إسرائيل تغتال قيادي كبير بكتيبة الرضوان في السلطانية جنوب لبنان
    رقعة شطرنج بين علمي الولايات المتحدة وإيران (رويترز)
    إيران تبلغ واشنطن.. في هذه الحالة فقط لن نرد على ضربة دمشق!