وفد لبناني سيتوجه إلى قبرص للقاء مالك السفينة والاستماع إلى إفادته

صرحت مصادر متابعة للتحقيقات، أنه تم تحليل التربة والمياه في انفجار مرفأ بيروت، بالتعاون مع الخبراء الفرنسيين الذين قاموا بمسح جوي لموقع الانفجار ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية الليزر للمساعدة بكشف أي أدلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيبدأ الإثنين التحقيق في ملف الفساد في مرفأ بيروت.

ومن جهة أخرى، سيتوجه وفد من قبل القضاء اللبناني إلى قبرص للقاء مالك السفينة والاستماع إلى إفادته وقد طلب لبنان من السلطات القبرصية تسهيل هذه المهمة علماً أن الشرطة القبرصية كانت اخذت إفادته بناء لطلب لبنان وأرسلتها إلى السلطات اللبنانية.كما تداولت معلومات صحافية بأنه يجري الإعداد للقيام بمسح شامل لجميع الأراضي اللبنانية لتحديد الأماكن المخزن فيها مواد تشكل خطرا على السلامة العامة وحياة المواطنين.