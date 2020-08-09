وفد لبناني سيتوجه إلى قبرص للقاء مالك السفينة والاستماع إلى إفادته

انفجار بيروت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

صرحت مصادر متابعة للتحقيقات، أنه تم تحليل التربة والمياه في انفجار مرفأ بيروت، بالتعاون مع الخبراء الفرنسيين  الذين قاموا بمسح جوي لموقع الانفجار ثلاثي الأبعاد باستخدام تقنية الليزر للمساعدة بكشف أي أدلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيبدأ الإثنين التحقيق في ملف الفساد في مرفأ بيروت.

ومن جهة أخرى، سيتوجه وفد من قبل القضاء اللبناني إلى قبرص للقاء مالك السفينة والاستماع إلى إفادته وقد طلب لبنان من السلطات القبرصية تسهيل هذه المهمة علماً أن الشرطة القبرصية كانت اخذت إفادته بناء لطلب لبنان وأرسلتها إلى السلطات اللبنانية.كما تداولت معلومات صحافية بأنه يجري الإعداد للقيام بمسح شامل لجميع الأراضي اللبنانية لتحديد الأماكن المخزن فيها مواد تشكل خطرا على السلامة العامة وحياة المواطنين.

تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

شاهد أيضاً

قوى الأمن تنعى شهيدها الرقيب أول توفيق الدويهي

بعد كارثة المرفأ..هذا ما توقعه رجال أعمال واقتصاديون حول الانكماش الاقتصادي وسعر صرف…

جعجع: نجري الاتصالات اللازمة لجمع ما يكفي من الاستقالات

المنتدى السياسي الاقتصادي الاجتماعي: مقترح دياب مناورة مفخخة