وفد من "التقدمي" في السفارة الإيرانيّة.. ورسالة من جنبلاط إلى رئيسي

قدّم وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي التعازي بضحايا انفجار كرمان، في السفارة الإيرانية في بيروت، ضمّ نائب رئيس الحزب زاهر رعد وأمين السر العام ظافر ناصر.

وسلّم وفد “التقدمي” السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني رسالة من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط موجّهة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي جاء فيها: “إنني إذ أستنكر التفحير الإرهابي الذي استهدف المدنيين في مدينة كرمان، وأدى إلى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء، فإنني أتوجه بالتعزية من القيادة الإيرانية والشعب الإيراني ومن عائلات الضحايا، وأن يمنّ الله على الجرحى بالشفاء. وفي هذا الصدد أؤكد إدانة مثل هذه الأعمال والاعتداءات التي تستهدف المدنيين في أي مكان”.